Gorditas de requesón Tiempo Total 44 Min Tiempo Activo 24 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 20 Deliciosas gorditas originarias de Zacatecas a base de requesón y harina de trigo. Puedes sustituir el requesón por nata o crema ácida. Ingredientes 1/2 kilo de requesón

1/2 taza de leche

1 1/2 tazas de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato

1 pizca de carbonato

Canela molida, al gusto

4 tazas de harina, o la necesaria Cómo hacerlo 1. Licua el requesón con la leche para tener una consistencia cremosa. Vierte dentro de un tazón y agrega azúcar, polvo para hornear y bicarbonato; mezcla con tus manos. 2. Agrega mitad de la harina y amasa, agregando poco a poco más harina, hasta tener una masa manejable que no se pegue en tus manos. 3. Forma bolitas con la masa y extiéndelas con un rodillo sobre una superficie plana enharinada. 4. Calienta el comal a fuego medio y engrasa muy ligeramente. Coloca las gorditas sobre el comal ya caliente y cocina hasta que la gordita se ve esponjada y más blanca. Voltea y sigue cocinando hasta que se haya cocido completamente. Dependiendo del grosor, esto tomará entre 4 y 8 minutos por lado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.