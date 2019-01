Galletas legendarias de chispas de chocolate Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 23 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 5 Mi versión de la receta de galletas que, según la leyenda urbana, se vendió a sobreprecio en una tienda departamental de los Estados Unidos. Ingredientes 1 taza de mantequilla, suavizada

1 taza de azúcar blanca

1 taza de azúcar mascabado

2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de harina blanca de trigo

2 1/2 tazas de hojuelas de avena 1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

2 tazas de chispas de chocolate semi-amargo

110 gramos de chocolate de leche, rallado

Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). Coloca la avena en un procesador de almientos o licuadora, y muele hasta tener un polvo fino. Reserva. 2. Bate la mantequilla con el azúcar hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega los huevos uno por uno y la vainilla. Aparte, mezcla la harina con el polvo de avena, sal, polvo para hornear y bicarbonato. Añade estos polvos al tazón con la mantequilla, mezclando con una espátula. Envuelve las chispas de chocolate, chocolate rallado y nuez. 3. Pon cucharadas de de la masa en charolas para hornear sin engrasar, separándolas 5 centímetros entre sí. Hornea entre 6 y 8 minutos.

