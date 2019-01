Galletas de almendra y merengue Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 3 Galletas de almendra con mermelada de frambuesa, cubiertas con merengue y una capa coco rallado y tostado. Ingredientes 1 taza de mantequilla, suavizada

1 huevo

1/2 taza de azúcar mascabado

200 gramos de pasta de almendras

1/2 cucharadita de extracto de almendra 2 tazas de harina blanca de trigo

3/4 taza de mermelada de frambuesa

3 claras de huevo

1/2 taza de azúcar blanca

1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Forra con papel aluminio un molde de 23×33 centímetros y engrasa. 2. Para preparar la base, bate la mantequilla, pasta de almendras y azúcar en un tazón, hasta tener una mezcla uniforme. Sin dejar de batir, agrega uno por uno los huevos y el extracto de almendra. Añade la harina y mezcla con una espatula. 3. Vierte la masa dentro del molde y hornea entre 20 y 25 minutos, hasta que se haya dorado. Deja que se enfríe un poco y unta encima la mermelada de frambuesa. 4. Bate las claras de huevo en un tazón grande de vidrio o metal, hasta que formen picos suaves. Agrega poco a poco el azúcar, sin dejar de batir, hasta que se formen picos firmes. Distribuye el merengue sobre la capa de mermelada y espolvorea con el coco. 5. Hornea entre 15 y 20 minutos o hasta que el merengue esté firme. Retira del horno y coloca con todo y molde sobre una rejilla enfriadora. Para desmoldar, jala el papel aluminio con cuidado. Corta en cuadros con un cuchillo filoso.

