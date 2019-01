Pretzels dulces Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Si prefieres los pretzels dulces a los salados, prueba esta receta que lleva un toque de ralladura de limón. Ingredientes 7 cucharadas de mantequilla sin sal

3 cucharadas de azúcar blanca

2 limones

1 yema de huevo

1 huevo

1 7/8 taza de harina de trigo 1 pizca de sal

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1 yema de huevo

1/2 cucharadita de agua

1/2 taza de cristales de azúcar (opcional) Cómo hacerlo 1. Bate la mantequilla con el azúcar hasta acremar. Ralla finamente la cáscara de los limones sobre la mantequilla y bate hasta integrar. Sin dejar de batir, agrega 1 yema y el huevo. 2. Cierne aparte la harina con la sal y la pimienta. Incorpora estos polvos a los ingredientes húmedos, mezclando con una pala de madera hasta tener una masa de consistencia homogénea y dura. 3. Amasa la masa en una superficie plana y limpia, y forma un tubo de 20 centímetros de largo con extemos planos. Envuélvelo en plástico adherente con la menor cantidad de aire posible y deja reposar a temperatura ambiente durante 1 hora. 4. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Forra charolas para hornear con papel aluminio o papel para hornear. Corta el tubo de masa en 12 trozos del mismo tamaño. Cubre con plástico adherente. 5. Toma un trozo de masa y adelgázala sobre una superficie enharinada, hasta tener un tubo delgado de 25 centímetros de largo con extremos ligeramente puntiagudos. Dale la forma de pretzel cruzando ambos extremos y colocándolos a unos 5 centímetros del extremo opuesto. Coloca un poco de agua debajo de cada extremo en donde se cruzan con el otro lado de la masa. 6. Coloca los pretzels sobre las charolas, separándolos 5 centímetros entre sí. 7. Mezcla la yema de huevo restante con 1/2 cucharadita de agua. Barniza los pretzels con esta mezcla y espolvoréalos con los cristales de azúcar (opcional). 8. Hornea durante 30 minutos, moviendo las charolas de arriba hacia abajo y de frente hacia atrás durante el proceso de cocción. Los pretzels deberan verse dorados. Retira del horno y deja enfriar sobre rejillas enfriadoras. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.