Barras integrales de granola Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 2 Mantén estas barras de granola a la mano para cuando necesites un poco de energía extra. Puedes sustituir los arándanos por uvas pasa. Ingredientes 3/4 taza de harina blanca

3/4 taza de harina integral

1/2 taza de nuez de castilla molida

3/4 taza de sal

2 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 taza de manteca vegetal 1 3/4 tazas de azúcar mascabado

2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 1/3 tazas de granola

1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa ligeramente un molde para hornear de 23×23 centímetros. 2. Bate la manteca vegetal con el azúcar en un tazón grande, hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega los huevos, luego la vainilla. 3. Coloca los arándanos en una cacerola pequeña, cúbrelos con agua y ponlos a hervir durante 10 minutos. Escurre y pica en trocitos pequeños. Agrégalos a la mezcla anterior. 4. Añade poco a poco las harinas, nueces, sal y polvo para hornear. Mezcla bien y envuelve la granola. 5. Vierte la masa dentro del molde, distribuyéndola uniformemente, y hornea entre 20 y 25 minutos. Deja enfriar antes de cortar en barras. Almacena estas barras de granola en un recipiente cerrado herméticamente.

