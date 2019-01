Galletas de almendra con mermelada de frambuesa Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 30 Galletas de almendra rellenas de mermelada de frambuesa. Se trata de un postre originario de Austria. Ingredientes 3/4 taza de mantequilla, suavizada

1 taza de azúcar blanca

1 huevo

1 cucharadita de ralladura de limón

2 tazas de harina blanca de trigo 3/4 taza de almendras peladas y picadas

1 cucharadita de canela molida

1/8 cucharadita de clavos de olor molidos

1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa una charola para hornear de 28×18 centímetros. 2. Bate la mantequilla con el azúcar en un tazón mediano, hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega el huevo y la ralladura de limón. 3. Aparte, mezcla la harina, almendra, canela y clavos. Incorpóralos poco a poco a la mantequilla, batiendo con una espatula. La masa se pondrá dura, por lo que será necesario que la amases un poco. 4. Extiende mitad de la masa en la charola engrasada y unta la mermelada encima. Forma una cuerda larga con la otra mitad de la masa de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Acomoda trozos de la cuerda entrecruzados sobre la mermelada (como si fuera pay). 5. Hornea durante 40 minutos o hasta que la superficie se vea ligeramente dorada. Deja enfriar sobre una rejilla, luego corta en barras de 5×2.5 centímetros.

