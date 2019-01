Harina preparada para galletas de chocolate Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 3 En esta receta los ingredientes secos de las galletas se ponen en un frasco. El regalo ideal para personas ocupadas. Ingredientes 1 3/4 tazas de harina blanca de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de sal

3/4 taza de azúcar mascabado 1/2 taza de azúcar blanca

1/4 taza de cocoa natural en polvo

1/2 taza de nueces picadas

1 taza de chispas de chocolate semi-amargo Cómo hacerlo 1. Mezcla harina, polvo para hornear, bicarbonato de sodio y sal. Reserva. 2. En un frasco de 1 litro, coloca capas de azúcar mascabado, azúcar blanca, cocoa, nueces picadas y chispas de chocolate. Presiona los ingredientes firmemente antes de agregar la harina. 3. Agrega una etiqueta con las siguientes instrucciones: Harina preparada para galletas de chocolate: 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). 2. Vierte la harina preparada dentro de un tazón grande. Mezcla muy bien con tus manos. Agrega 3/4 taza de mantequilla o margarina suavizada, 1 huevo ligeramente batido y 1 cucharadita de vainilla, y mezcla muy bien. Forma bolitas del tamaño de una nuez de castilla y colócalas sobre una charola forrada con papel para hornear. 3. Hornea entre 11 y 13 minutos. Deja enfriar en la charola 5 minutos, luego colócalas sobre rejillas enfriadoras. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.