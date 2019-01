Nieve de vino tinto y cereza Tiempo Total 5 H Tiempo Activo 4 H Tiempo Prep 1 H Porciones 6 Ligeramente alcohólica, con sabor a fruta dulce y refrescante. Utiliza bandejas de metal que sean poco profundas para congelar de manera más eficiente. La puedes almacenar en un recipiente para helado en el congelador hasta por 3 meses. Ingredientes 2 tazas de azúcar refinada

2 tazas de agua

2 tazas de vino tinto (utiliza tu favorito)

435 g de cerezas enlatadas sin hueso (separa el jugo para usarlo)

1 cucharada de jarabe de jengibre

3 claras de huevo

6 fresas

1. Enfría 2 moldes chicos de metal dentro del congelador. 2. Coloca 1 taza de agua, 1 taza de azúcar y el jugo de las cerezas en una cacerola a fuego medio. 3. Coloca 1 taza de agua, 1 taza de vino tinto y 1 taza de azúcar en otra cacerola a fuego medio. 4. Deja que hiervan. 5. Procesa las cerezas en la licuadora hasta que alcancen la consistencia deseada. En lo particular me gusta sentir los trozos de cereza. 6. Reduce las mezclas de azúcar hasta formar una especie de jarabe, hirviendo sin revolver durante alrededor de 10 minutos. 7. Retira del fuego y enfría a temperatura ambiente. 8. Mezcla el jarabe de cereza con las cerezas procesadas. Vierte dentro de uno de los moldes fríos, cubre bien bien con papel aluminio y congela durante 2 horas. 9. Mezcla el jarabe de vino tinto con la taza de vino tinto restante. Vierte dentro del segundo molde, cubre con papel aluminio y regresa al congelador. (Es probable que tarde más de 2 horas debido al contenido de alcohol del vino). 10. Bate las claras a punto de turrón (cuando se empiecen a formar picos suaves). 11. Agrega las claras al helado cuando éste tenga una cosnsistencia medio congelada. Bate con un batidor de globo metálico. 12. Regresa al congelador por otras 2 horas. 13. Coloca dentro del congelador las copas en las que servirás el helado durante por lo menos media hora antes de servir. 14. Para servir utiliza una cuchara de metal fría. Primero sirve el helado de cereza y luego el de vino tinto. 15. Adorna con una fresa cortada en forma de abanico y una hojita de hierbabuena. Sirve inmediatamente

