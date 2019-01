Chocolate de barra caliente Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Dale un toque diferente a tu chocolate caliente. Utiliza una barra de chocolate de leche en lugar de chocolate de mesa. Ingredientes 1 barra de chocolate de leche de 45 gramos, picada

2/3 taza de leche

1 pizca de canela molida Cómo hacerlo 1. Coloca el chocolate en una cacerola a fuego medio-bajo. Agrega la leche y mueve constantemente hasta que el chocolate se haya derretido y mezclado perfectamente con la leche, aproximadamente 5 minutos. Incorpora la canela, bate con un molinillo para hacer espuma y retira del fuego. 2. Si lo deseas, agrega más leche. Sirve en una taza.

