Hemorragia cerebral Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Uno de las bebidas de Halloween más feas, pero divertidas que existe. Se trata de una mezcla de licor de durazno con crema irlandesa (cerebro) y granadina (sangre). Ingredientes 30 mililitros de licor de durazno frío

1 cucharadita de crema irlandesa fría (ej. Bailey's®)

1 chorrito de jarabe de granadina Cómo hacerlo 1. Vierte el licor de durazno en un caballito transparente. 2. Agrega con mucho cuidado la crema irlandesa. Espera a que ésta empiece a “cortarse” y verse como un cerebro. 3. Vierte con cuidado un chorrito de granadina (“sangre”) sobre el “cerebro”. 4. Observa a tus invitados sorprendrse con una de las bebidas de Halloween más feas que existen. ¡Lo creas o no, es deliciosa! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.