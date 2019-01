Ponche de bruja derretida Tiempo Total 4 H 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 40 Este ponche de halloween luce como una bruja derretida. Sirve como tal para los niños o agrega vodka o ron para los adultos. Ingredientes 6 tazas de agua

1 taza de azúcar blanca

170 gramos de gelatina en polvo sabor limón

1.3 litros de jugo de piña

2 litros de jugo de naranja

1/2 taza de jugo de limón

4 litros de refresco sabor lima-limón Cómo hacerlo 1. Mezcla agua, azúcar y gelatina en polvo en una cacerola grande a fuego alto. Deja que suelte el hervor, reduce el fuego a medio y cocina, moviendo frecuentemente, hasta que la gelatina y el azúcar se hayan disuelto, aproximadamente 3 minutos. 2. Retira del fuego e incorpora el jugo de piña, jugo de naranja y jugo de limón. Vierte la mezcla en varias bolsas de plástico con cierre y colócalas dentro del congelador hasta que estén a punto de congelarse, aproximadamente 4 horas. 3. Vierte el contenido de las bolsas denro de una ponchera grande y agrega el refresco. Pon encima un sombrero de bruja de plástico color negro. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.