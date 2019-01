Papas al horno con orégano Average Ratings from Allrecipes Mexico (3) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Papas al horno con mantequilla y un toque de orégano. Perfectas para acompañar un buen corte de carne o pollo asado. Ingredientes 4 papas blancas grandes, lavadas

1 cucharadita de orégano seco

4 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente

Precalienta el horno a 180 °C. 2. Corta las papas a la mitad y haz cortes en cada mitad, como si fueras a rebanarlas, pero sin cortarlas por completo. Esto permitirá que se cuezan rápida y uniformemente. 3. Corta ocho trozos de papel aluminio, lo suficientemente grandes como para envolver fácilmente las papas. Coloca en el centro de cada trozo de papel una pizca de orégano (o al gusto), moliéndolo con los dedos para que suelte todo su olor. 4. Coloca una mitad de papa sobre el orégano y unta encima 1/2 cucharada de mantequilla por cada mitad. Espolvorea con sal y pimienta al gusto. 5. Envuelve y cierra muy bien el papel aluminio para que no escape el vapor. Coloca las papas en una charola y hornea en el horno precalentado durante 30 minutos o hasta que las papas estén blanditas.

