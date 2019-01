Relleno de carne mixta para pavo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Picadillo de carnes de cerdo y res con pimiento, pasas y nueces. Un relleno para pavo de un sabor inigualable. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

1 cebolla, picada

2 pimientos morrón, sin semillas y picados

750 gramos de carne molida de res

750 gramos de carne molida de cerdo Sal de mar, al gusto

10 pimientas negras, trituradas

3/4 taza de uvas pasa

1 taza de nueces picadas Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cazuela grande a fuego medio. Agrega la cebolla picada y morrones, y sofríe hasta que la cebolla se vea transparente, aproximadamente 5 minutos. 2. Añade las carnes de res y cerdo, mezcla y sazona con sal y pimienta. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que la carne haya perdido su color rojo y la mayor parte de sus jugos se hayan evaporado, aproximadamente 15 minutos. Incorpora las pasas y las nueces; mezcla y cocina unos minutos más, hasta que el guiso se haya resecado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.