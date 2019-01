Relleno de pavo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Picadillo de carne de cerdo con tocino, fruta y vino tinto. El relleno perfecto para tu pavo de Navidad o Año Nuevo. Ingredientes 1 taza de tocino picado

1 cebolla, picada

2 dientes de ajo, picados

1/2 taza de apio picado

500 gramos de carne molida de cerdo 2 manzanas rojas, picadas

1/2 taza de uvas pasa

1/2 taza de almendras, peladas y picadas

1. Fríe el tocino en una cazuela a fuego medio durante 5 minutos. Escurre la grasa y agrega la cebolla, ajo y apio; fríe durante 5 minutos más o hasta que la cebolla se vea transparente. 2. Añade la carne a la cazuela y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que haya perdido su color rojo y sus jugos se hayan evaporado, aproximadamente 10 minutos. 3. Agrega las manzanas, pasas y almendras. Mezcla muy bien y vierte el vino encima; deja que hierva hasta que se haya evaporado. El picadillo debe quedar seco.

