Almejas a la marinera Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Almejas en una salsa de vino blanco con un toque de azafrán. Un platillo español sofisticado, pero fácil de preparar. Ingredientes 75 mililitros de aceite de oliva

1 chile piquín seco

1 hoja de laurel

1/2 cebolla grande, finamente picada

2 cucharaditas de harina de trigo

1 pizca de azafrán en polvo

1 taza de vino blanco

1 kilo de almejas, remojadas en agua salada durante 30 minutos Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite de oliva en un sartén grande. Agrega el chile y laurel; deja que el aceite se impregne de los sabores durante unos minutos, cuidando que no se queme. 2. Agrega la cebolla y cocina durante unos minutos, hasta que esté suave. Luego incorpora la harina, seguida por el azafrán. Vierte el vino y deja que hierva. 3. Cuando esté hirviendo, agrega las almejas. Cocina hasta que éstas se hayan abierto (desecha las que permanezcan cerradas). Sirve inmediatemente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.