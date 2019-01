Malvaviscos hechos en casa Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 8 H 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 18 Malvaviscos hechos en casa, de mejor sabor y calidad que los de la tienda. Les encantan a los chicos y a los grandes. Son fáciles de preparar con ingredientes básicos. Ingredientes 1 taza de azúcar glass

2 tazas de azúcar blanca

1 cucharada de jarabe de maíz

1 1/4 tazas de agua

4 cucharadas de grenetina

2 claras de huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Espolvorea un molde de 23×23 centímetros con abundante azúcar glass. 2. Coloca azúcar blanca, jarabe de maíz y 3/4 taza de agua en una cacerola pequeña a fuego medio-alto. Calienta hasta que alcance una temperatura entre los 120 y 130 °C, o hasta que al dejar caer un chorrito de jarabe en un vaso de agua fría forme una bola dura. 3. Mientras el jarabe se calienta, coloca el resto del agua en un tazón de metal y espolvorea la grenetina encima. Coloca el tazón sobre agua hirviendo a fuego medio-bajo y calienta a baño María hasta que la grenetina se haya disuelto por completo. Mantenla en un lugar tibio hasta que el jarabe haya alcanzado la temperatura adecuada. Entonces retira el jarabe del fuego y agrega la grenetina disuelta poco a poco, batiendo para incorporar bien. Reserva. 4. Aparte, bate las claras de huevo en un tazón limpio hasta formar picos suaves (punto de nieve). Sigue batiendo mientras viertes el jarabe en un chorrito delgado, hasta tener una mezcla muy firme. Incorpora la vainilla. 5. Distribuye uniformemente dentro del molde con azúcar glass y deja reposar durante 8 horas o toda la noche antes de cortar.

