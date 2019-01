Arroz brasileño de Navidad Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Este arroz con fruta seca, jitomates deshidratados y champaña es un platillo navideño tradicional de Brasil. Ingredientes 150 gramos de pasas blancas

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

2 dientes de ajo, finamente picados

1 cebolla mediana, picada

375 gramos de arroz blanco, enjuagado

Sal, al gusto 1/2 litro de agua hirviendo

250 mililitros de champaña

125 gramos de chabacanos secos

1 zanahoria, pelada y rallada

1 cucharada de mantequilla

1. Remoja las pasas blancas en agua caliente de 5 a 10 minutos. Escurre y reserva. 2. Calienta el aceite de oliva en una cacerola grande, agrega la cebolla y el ajo. Sofríe unos segundos, luego agrega las pasas, arroz y sal. Cocina durante 3 minutos, moviendo frecuentemente. 3. Añade la champaña y 1/2 litro de agua hirviendo. Tapa y cocina hasta que el líquido se haya absorbido y el arroz esté suave, aproximadamente 20 minutos. 4. Mientras, coloca los chabacanos en una cacerola pequeña y cúbrelos con agua. Deja que hiervan durante 5 minutos. Escurre bien, deja enfriar y corta en tiritas. 5. Coloca la zanahoria rallada en un tazón y cúbrela con agua hirviendo. Espolvorea con sal al gusto. 6. Derrite la mantequilla en un sartén y agrega las tiras de chabacano y los jitomates deshidratados; cocina durante 2 minutos. Agrega al arroz cocido y mezcla bien. 7. Coloca el arroz en un platón y adorna con la zanahoria rallada alrededor.

