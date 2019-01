Pan navideño alemán (stollen) Tiempo Total 3 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 2 H 30 Min Porciones 15 Pan dulce de origen alemán que se sirve como postre durante la navidad y cuya forma representa un niño recién nacido envuelto en una manta. Ingredientes 1 kilo de harina de trigo

80 gramos de levadura fresca comprimida

1 pizca de azúcar blanca

1 cucharada de leche tibia

375 mililitros de leche tibia

250 gramos de mantequilla

200 gramos de uva pasa

100 gramos de almendras, peladas y picadas 100 gramos de cáscara de limón cristalizada

100 gramos de cáscara de naranja cristalizada

1/2 cucharadita de sal

200 gramos de azúcar blanca

2 yemas de huevo

2 cucharadas de mantequilla derretida

Azúcar glass para espolvorear Cómo hacerlo 1. Coloca la harina en un tazón grande y demorona la levadura encima. Espolvorea con una pizca de azúcar y agrega una cucharada de leche tibia. Tapa y deja reposar durante 1 hora en un lugar tibio. 2. Calienta 375 mililitros de leche con 250 gramos de mantequilla, hasta que esta última se haya derretido. Vierte dentro del tazón con la harina y levadura, y agrega almendras, cáscaras cristalizadas, sal, azúcar y yemas. Mezcla con tus manos hasta formar una masa suave, luego incorpora las pasas. Cubre el tazón y deja reposar en un lugar tibio durante 1 hora o hasta que la masa haya duplicado su volumen. 3. Dale la forma de un panqué y coloca sobre una charola de horno cubierta con papel papel para hornear. 4. Hornea en el horno precalentado a 190 °C entre 45 y 60 minutos. 5. Retira del horno y barniza con 2 cucharadas de mantequilla derretida. Espolvorea con azúcar glass mientras aún está caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.