Pechuga de pato con frutas rojas Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 2 Pechuga de pato cocida término medio rojo y bañada en una salsa de tres frutas rojas con un toque de canela. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

1 raja de canela

3 ciruelas rojas

150 gramos de fresas

150 gramos de frambuesas

1 cucharada de miel, o al gusto

Sal y pimienta, al gusto

Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega la canela, fruta y miel. Revuelve bien y deja que hierva suavemente durante 7 minutos o hasta que la fruta esté suave. 2. Haz cortes en forma de diamante sobre la piel de la pechuga. Sazona con sal y pimienta. Coloca la pechuga en un sartén caliente a fuego medio-alto, y cocina hasta que la piel se haya dorado, aproximadamente 7 minutos. Voltea y cocina durante otros minutos, hasta alcanzar un término medio rojo. Corta la pechuga en dos para estar al pendiente de la cocción y evitar que se cueza de más. La pechuga deberá estar roja en el centro. 3. Corta la pechuga en rebanadas delgadas. Baña con la salsa tibia de frutas.

