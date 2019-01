Muffins de gloria Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 18 De gloria porque saben a gloria. Estos muffins llevan zanahoria, manzana, coco, dátiles, nuez y un toque de canela. Además, son muy fáciles de preparar. Ingredientes 2 tazas de harina de trigo

1 1/4 tazas de azúcar blanca

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

2 cucharaditas de canela molida

1/2 cucharadita de sal

1 1/2 tazas de zanahorias ralladas

1 1/2 tazas de manzanas peladas y ralladas 3/4 taza de coco seco rallado (sin endulzar)

1/2 taza de dátiles, deshuesados y picados

1/2 taza de nueces picadas

3 huevos batidos

1/2 taza de aceite vegetal

1/2 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). Engrasa ligeramente con aceite 18 moldes para muffin o rocíalos con aceite en aerosol. 2. Mezcla harina, azúcar, bicarbonato, canela y sal en un tazón grande. 3. Coloca en otro tazón la zanahoria, manzana, coco, dátil y nuez. Agrega los huevos, aceite y vainilla; revuelve bien. Vierte dentro del tazón con los polvos y mezcla hasta tener una consistencia uniforme. 4. Vierte la masa dentro de los moldes engrasados y hornea entre 18 y 20 minutos, hasta que pasen la prueba del palillo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.