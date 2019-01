Arroz italiano superfácil Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 "Risotto" con tocino dorado, pimiento verde y chícharos, servido con su queso parmesano. Un arroz cremoso y lleno de sabor. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 cebolla picada

3 tiras de tocino, picadas

1/2 pimiento verde, picado

2 tallos de apio, picados 300 gramos de arroz arborio

1 litro de caldo de pollo

1/2 taza de chícharos

1/2 taza de queso parmesano rallado

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla y sofríe, moviendo constantemente, hasta que se vea transparente. Agrega el tocino, pimiento, apio y fríe hasta que el tocino se haya dorado. 2. Incorpora el arroz y cocina, sin dejar de mover, durante 1 minuto. Vierte el caldo, reduce a fuego bajo y cocina, revolviendo muy bien de vez en cuando, durante 20 minutos, hasta que el arroz esté cremoso. Apaga e incorpora los chícharos. 3. Deja que el risotto repose durante unos minutos, luego sazona con sal y pimienta, y espolvorea con queso parmesano.

