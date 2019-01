Muffins de queso y tocino Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Desayuno en un muffin. Esta receta lleva tocino, huevos y dos tipos de queso... ¿qué más puedes pedir? Ingredientes 6 rebanadas de tocino gruesas

2 tazas de harina de trigo

1 1/2 cucharadas de azúcar blanca

2 cucharaditas de polvo para hornear

1/4 cucharadita de sal

1 1/2 cucharaditas de ajo en polvo

4 cucharaditas de cebollín 1/3 taza de queso cotija rallado

1 taza de queso Chihuahua rallado

1 huevo, batido

1/2 taza de leche

1/2 taza de crema de champiñones (ej. Campbells®)

1/2 taza de aceite vegetal Cómo hacerlo 1. Coloca el tocino en un sartén grande. Cocina a fuego medio-alto hasta que se haya dorado uniformemente. Escurre, pica y reserva. 2. Precalienta el horno a 200 °C (400 °F). Engrasa ligeramente 12 moldes para muffin. 3. Mezcla en un tazón la harina, azúcar, polvo para hornear, sal, ajo en polvo, cebollín, quesos y tocino picado. 4. Aparte, bate el huevo con la leche, crema de champiñones y aceite. Mezcla con los ingredientes secos, moviendo solo hasta integrar. 5. Vierte la masa dentro de los moldes y hornea de 20 a 25 minutos o hasta que pasen la prueba del palillo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.