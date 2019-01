Galletas saladas de queso y nuez Tiempo Total 8 H 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 80 Una mezcla de queso Chihuahua, nuez picada y salsa picante en forma de galeltas saladas. Casi tan delgadas como las obleas. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla, suavizada

1 1/2 tazas de harina de trigo

250 gramos de queso Chihuahua rallado

1 cucharadita de sal

1 pizca de chile en polvo

1 cucharadita de salsa picante

3/4 taza de nueces picadas Cómo hacerlo 1. Mezcla mantequila y harina en un tazón mediano. Agrega el queso, sal, chile en polvo, salsa picante y nueces; mezcla muy bien hasta formar una masa. 2. Forma un rollo con la masa y envuélvelo en papel encerado. Refrigera durante toda la noche. 3. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). 4. Saca la masa del refrigerador y córtala en rebanadas muy delgadas. Hornea de 15 a 20 minutos, o hasta que se vean doradas.

