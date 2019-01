Muffins azucarados Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Una receta de muffins básicos que se barnizan con mantequilla y se cubren de una mezcla de azúcar y canela. Sírvelos tibios a la hora del desayuno. Ingredientes 2 tazas de harina de trigo

1/2 taza de azúcar blanca

3 cucharadas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

3/4 taza de leche 1/3 taza de aceite vegetal

1 huevo

2 cucharadas de mantequilla derretida

1/4 taza de azúcar blanca

1/2 cucharadita de canela molida Cómo hacerlo 1. Calienta el horno a 205 °C (400 °F). Engrasa únicamente los fondos de 12 moldes para muffin o cúbrelos con capacillos de papel. 2. Mezcla muy bien la harina con 1/2 taza de azúcar, polvo para hornear y sal en un tazón mediano. Aparte, mezcla leche, aceite y huevo; vierte sobre los polvos y mezcla solo hasta humedecer (la masa tendrá grumos). 3. Hornea de 20 a 25 minutos o hasta que pasen la prueba del palillo. Deja enfriar 1 minuto antes de desmoldar. 4. Barniza la superficie de los muffins calientes con 2 cucharadas de mantequilla derretida. Mezcla 1/4 taza de azúcar con 1/2 cucharadita de canela y espolvorea sobre los muffins. Sírvelos tibios.

