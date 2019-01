Muffins de manzana Tiempo Total 52 Min Tiempo Activo 22 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Muffins con trocitos de manzana fresca, jugo de manzana y un toque de canela. Sírvelos tibios a la hora del desayuno o el almuerzo. Ingredientes 2 tazas de harina de trigo

1/2 taza de azúcar blanca

3 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

3/4 taza de jugo de manzana 1/3 taza de aceite vegetal

1 huevo

1 cucharadita de canela molida

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 205 °C (400 °F). Engrasa solo el fondo de 12 moldes para muffin o cúbrelos con capacillos de papel. 2. Mezcla en un tazón mediano la harina, azúcar, polvo para hornear, canela y sal. Aparte, mezcla jugo, aceite y huevo; agrega a los polvos, mezclando solo hasta humedecer (la masa tendrá grumos). Envuelve las manzanas picadas. 3. Vierte la masa dentro de los moldes, llenándolos hasta dos terceras partes de su capacidad. Hornea entre 18 y 22 minutos o hasta que pasen la prueba del palillo. Deja los muffins dentro de los moldes 1 minuto, luego desmolda. Sírvelos tibios.

