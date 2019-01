Bisquets de mayonesa y jocoque Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Sí, estos bisquets se preparan con mayonesa y aceite vegetal en lugar de mantequilla o manteca, y jocoque en lugar de leche. Ingredientes 2 tazas de harina

3 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

2/3 taza de jocoque

2 cucharadas de aceite vegetal

2/3 taza de jocoque

2 cucharadas de aceite vegetal

3 cucharadas de mayonesa Cómo hacerlo 1. Mezcla muy bien la harina con el polvo para hornear y la sal. 2. Aparte, mezcla en un tazón el jocoque, aceite y mayonesa. Incorpora poco a poco la harina, mezclando con una espátula hasta tener una consistencia homogénea. 3. Coloca la masa sobre una superficie plana y enharinada, y amasa. Si la sientes pegajosa, agrega un poco más de harina. Aplana la masa con tus manos hasta tener un grosor de 1.25 centímetros y córtala con un cortador de bisquets. 4. Coloca los bisquets sobre un comal de hierro engrasado y deja que reposen durante 10 minutos. Mientras, precalienta el horno a 220 °C (425 °F). 5. Hornea los bisquets en el horno precalentado hasta que se vean ligeramente dorados, aproximadamente 20 minutos.

