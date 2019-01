Chamorro de cordero con salsa de vino tinto Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Un platillo cálido y acogedor que se antoja durante la temporada de frío. Si lo deseas puedes servir con puré de papa al ajo. Ingredientes 6 chamorros de cordero limpios

2 zanahorias medianas picadas finamente

2 cebollas finamente picadas

1 diente de ajo finamente picado

2 cucharadas de romero fresco finamente picado

2 cucharadas de tomillo fresco finamente picado

1 hoja de laurel

375 ml de consomé de carne

1 taza (250 ml) de vino tinto Salsa de Perejil 60 g de mantequilla

2 cucharadas de harina

1 taza (250 ml) de leche caliente

1 taza de perejil fresco Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 °C. 2. Coloca los chamorros, zanahorias, cebollas, ajo y hierbas en un refractario grande. 3. Mezcla el consomé de carne y el vino y vierte sobre los chamorros y las verduras. Cubre y cocina en el horno durante 30 minutos. 4. Reduce la temperatura del horno a 150 °C y cuece durante 1 hora y media o hasta que los chamorros se ablanden. 5. Saca los chamorros del horno, separa el líquido y reserva los chamorros. Coloca el líquido en una cacerola mediana. Deja que hierva y cocina a fuego lento (sin tapar) hasta que se reduzca a la mitad. 6. Para praparar la salsa de perejil, derrite la mantequilla en una cacerola pequeña y agrega el harina. Cocina durante 1 minuto revolviendo constantemente. Incorpora gradualmente el líquido reducido de la carne y la leche caliente. Cocina hasta que la mezcla hierva y se espese, revolviendo frecuentemente. Agrega el perejil. Sazona al gusto. 7. Para servir, baña los chamorros en la salsa de perejil.

