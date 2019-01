Bisquets de canela con crema Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Los bisquets que ya conoces, pero con crema ácida en lugar de leche, un toque de canela y pasas. ¡Deliciosos a la hora del desayuno a cualquier otra hora del día! Ingredientes 2 tazas de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar blanca

1/2 cucharadita de canela molida

2 cucharaditas de polvo para hornear

1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de sal 1/2 taza de margarina

1 taza de crema ácida

2 cucharadas de leche

1/2 taza de uvas pasa

1/2 taza de azúcar glass

1/2 taza de azúcar glass

2 cucharaditas de leche Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 230 °C (450 °F). 2. Mezcla harina, azúcar, canela, polvo para hornear, bicarbonato y sal en un tazón grande. Agrega la margarina, incorporándola con dos tenedores hasta tener una mezcla arenosa. Forma un pozo en el centro y agrega ahí la crema, 2 cucharadas de leche y pasitas; revuelve con una espatula solo hasta integrar. Si es necesario, agrega un poco más de leche. 3. Enharina una superficie plana y limpia, pon ahí la masa y amásala de 8 a 10 veces. Aplana la masa con tus manos hasta tener un grosor de 1.25 centímetros. Córtala con un cortador de bisquets y acomoda en una charola. 4. Hornea en el horno precalentado de 10 a 12 minutos. Coloca los bisquets en una rejilla para que se enfríen un poco. 5. Mezcla el azúcar glass con 2 cucharaditas de leche, y rocía sobre los bisquets tibios. Si lo deseas, espolvorea con más canela molida.

