Pan portugués frito Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Este pan frito de sabor neutro, similar al buñuelo mexicano, se sirve para acompañar sopas y carnes. Ingredientes 2 tazas de harina de trigo

3 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

2 cucharadas de azúcar blanca

3/4 taza de leche

Fríe en 1 centímetro de aceite bien caliente hasta que se hayan dorado uniformemente. Escurre sobre toallas de papel y sirve tibio.

