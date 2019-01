Pan frito Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 La versión gringa y gruesa de los buñuelos mexicanos. Discos de masa básica fritos en manteca vegetal. Sírvelos con mermelada, miel o azúcar con canela. Ingredientes 4 tazas de harina blanca de trigo

1/2 cucharadita de sal

1 cucharada de polvo para hornear

1 1/2 tazas de agua tibia (45 °C)

1 1/2 tazas de agua tibia (45 °C)

4 tazas de manteca vegetal para freír Cómo hacerlo 1. Mezcla la harina, sal y polvo para hornear. Batiendo con una espátula, incorpora poco a poco el agua tibia. Amasa hasta tener una bola suave, pero no pegajosa. 2. Forma bolitas de masa de 7 centímetros de diametro y aplánalas hasta tener 1 centímetro de grosor. Haz un hoyo pequeño en el centro de cada pan, como si fueran donas. 3. Fríe una por una en 2 centímetros de manteca vegetal caliente, volteándolas hasta que se hayan dorado por ambos lados. Escúrrelas con toallas de papel.

