Muffins de tocino Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Trozos de tocino crujiente envueltos en una mezcla de muffins. Perfecto para acompañar con tus huevos favoritos a la hora del desayuno. Ingredientes 2 tazas de harina de trigo

1 cucharada de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

3/4 taza de azúcar blanca

1 huevo, batido con un tenedor

1 taza de leche

1/4 taza de aceite vegetal

1/4 taza de tocino frito picado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 205 °C (400 °F). Prepara un molde para 12 muffins con capacillos de papel. 2. Mezcla harina, polvo para hornear, sal y azúcar en un tazón grande. Forma una fuente en el centro. 3. Bate aparte el huevo en un recipiente pequeño y mézclalo con la leche y el aceite. Vierte dentro de la fuente y revuelve rápida y ligeramente con un tenedor, hasta que los polvos se hayan humedecido. La masa quedará grumosa. (No batas con batidora eléctrica). Envuelve el tocino. 4. Divide la masa entre los moldes. Hornea durante 25 minutos o hasta que se vean ligeramente dorados. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.