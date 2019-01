Panqué de blueberries Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Blueberries (moras azules) y nuez de castilla en un panqué bajo en colesterol y muy fácil de preparar en casa. Ingredientes 2 huevos, batidos

1 taza de azúcar blanca

1 taza de leche

3 cucharadas de aceite vegetal

3 taza de harina de trigo 1 cucharadita de sal

4 cucharaditas de polvo para hornear

1 taza de blueberries frescas o congeladas

1/2 taza de nuez de castilla picada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F) y engrasa un molde para panqué. 2. Mezcla los huevos batidos con el azúcar, luego agrega leche y aceite. 3. Cierne juntos la harina, sal y polvo para hornear. Mezcla estos polvos con la mezcla anterior, moviendo con una espátula hasta integrar bien. Envuelve con cuidado las blueberries y las nueces. 4. Vierte la masa dentro del molde engrasado y hornea entre 50 y 60 minutos. Deja enfriar dentro del molde, pero procura desmoldarlo antes de que se enfríe completamente.

