Waffles de camote y nuez Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 La nuez moscada intensifica el sabor del camote en estos waffles, mientras que la nuez picada les da una textura ligeramente crujiente. Ingredientes 1 1/2 tazas de harina para hot cakes

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharada de azúcar blanca

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de nuez moscada en polvo

1/4 taza de nuez picada 1 taza de puré de camote dulce

3 yemas de huevo

1 taza de leche

3 claras de huevo

3 cucharadas de mantequilla, derretida

1. Mezcla harina, polvo para hornear, azúcar, sal, nuez moscada y 1/4 taza de nuez. 2. Aparte, mezcla muy bien el puré de camote con las yemas y la leche en un tazón grande. Agrega la mezcla de harina, y revuelve hasta incorporar perfectamente. 3. Bate las claras de huevo a punto de turrón. Envuelve 1/4 de las claras batidas en la masa, luego envuelve el resto junto con la mantequilla derretida. 4. Cocina en una wafflera caliente. Adorna con el resto de las nueces picadas.

