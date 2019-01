Bisquets con queso y chile Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Prepara estos bisques en un abrir y cerrar de ojos con harina para hot cakes, queso cheddar y chile de árbol triturado. Ingredientes 2 3/4 taza de harina para hot cakes

1/2 cucharadita de chile de arbol quebrado

3/4 cucharadita de ajo en polvo

1 taza de leche

1 taza de queso cheddar

2 cucharadas de mantequilla, derretida Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 220 °C (425 °F). Engrasa una charola para hornear grande. 2. Coloca la harina para hot cakes, chile y 1/2 cucharadita de ajo en polvo en un tazón grande. Agrega poco a poco la leche y el queso, mezclando con un tenedor, hasta tener una masa tersa. 3. Coloca porciones de 1/4 taza de masa sobre la charola engrasada. 4. Mezcla la mantequilla con el resto del ajo en polvo, y barniza la superficie de los bisquets. 5. Hornea de 10 a 12 minutos, o hasta que se vean ligeramente dorados. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.