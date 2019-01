Panqué de cerveza Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Este pan de cerveza es fácil y rápido de preparar. Se lleva muy bien con tus platillos de carne de res. Utiliza la cerveza que más te gusta ya que ésta determinará el sabor del pan. Ingredientes 3 tazas de harina de trigo

1 1/2 cucharaditas de sal

4 1/2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cerveza de 355 mililitros

3 cucharadas de azúcar blanca Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa un molde para panqué de 23 x 13 centímetros. 2. Cierne la harina con la sal y el polvo para hornear en un tazón grande. Agrega el azúcar y revuelve. Vierte la cerveza y mezcla (primero con una pala de madera, luego con tus manos) hasta tener una masa pegajosa. 3. Hornea entre 50 y 60 minutos o hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. Sirve con mantequilla o queso crema. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.