Muffins de salvado Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 3 Esta receta mezcla dos tipos de cereal de salvado, jocoque y manteca vegetal para dar vida a estos muffins cargados de fibra. Ingredientes 2 tazas de cereal de salvado con pasas (ej. All-Bran®)

4 tazas de cereal de puro salvado (ej. All-Bran® original)

2 tazas de agua hirviendo

1 taza de manteca vegetal

3 tazas de azúcar blanca 4 huevos

4 tazas de jocoque

5 tazas de harina blanca de trigo

5 cucharadita de bicarbonato

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 195 °C (375 °F). Engrasa 3 moldes de 12 muffins cada uno, o cúbrelos con capacillos de papel. 2. Mezcla los cereales con el agua hirviendo en un tazón de metal, y permite que se enfríe. 3. MIentras, Bate la manteca vegetal con el azúcar y los huevos en un tazón grande hasta acremar. Añade el jocoque y los cereales fríos. 4. Mezcla harina, bicarbonato y sal; incorpora al resto de los ingredientes hasta tener una masa con pequeños grumos. 5. Vierte la masa dentro de los moldes y hornea durante aproximadamente 15 minutos.

