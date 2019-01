Panqué de limón amarillo Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 La ralladura de limón en la masa de este pan ácido y dulce aporta un sabor especial. Se baña en jugo de limón con azúcar en cuanto sale del horno. Ingredientes 6 cucharadas de mantequilla, derretida

1 taza de azúcar blanca

1/2 taza de leche

2 huevos

1 1/2 tazas de harina de trigo 1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de ralladura de limón amarillo

1/2 taza de nueces picadas

2 cucharadas de jugo de limón

2 cucharadas de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C. Engrasa muy bien un molde para panqué. 2. Mezcla la mantequilla y azúcar blanca en un tazón grande. Agrega los huevos y bate hasta tener una mezcla ligera y esponjada. Añade la leche, polvo para hornear, ralladura de limón y nueces. Mezcla bien con una espátula. Cierne la harina e incorpórala poco a poco al resto de los ingredientes, mezclando solo hasta integrar. 3. Vierte la masa dentro del molde engrasado y hornea entre 50 y 60 minutos, hasta que pase la prueba del palillo. 4. Mientras, mezcla el jugo de limón y el azúcar glass en un tazón pequeño. Revuelve muy bien justo antes de usar. 5. En cuando el panqué salga del horno, colócalo con todo y molde sobre una rejilla enfriadora. Pica por todos lados con un tenedor y vierte encima el jugo de limón azucarado. Deja enfriar durante 15 minutos y desmolda. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

