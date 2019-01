Muffins de fresa Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Estos muffins rápidos llevan fresas congeladas y un toque de esencia de almendra. También puedes hornear la masa en un molde para panqué. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla, suavizada

1 taza de azúcar blanca

2 huevos, separados

2 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de esencia de almendra

300 gramos de fresas congeladas, descongeladas y escurridas (reserva el jugo) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C. Engrasa ligeramente 12 moldes para muffin o utiliza capacillos de papel. 2. Bate la mantequilla con el azúcar y esencia de almendra hasta acremar. Agrega las yemas, una a la vez, batiendo hasta incorporar y tener una consistencia ligera y esponjada. Cierne sobre la mezcla el polvo para hornear y el bicarbonato; mezcla bien. Añade 1/4 taza del jugo de las fresas, revuelve y luego envuelve las fresas. 3. Aparte, bate las claras de huevo en un tazón hasta que estén firmes y envuélvelas en el resto de los ingredientes. Vierte la masa dentro de los moldes y golpea ligeramente contra una superficie plana para desbaratar las burbujas de aire en la masa. 4. Hornea de 20 a 25 minutos o hasta que pasen la prueba del palillo. Deja enfriar los muffins en el molde durante 15 minutos, luego desmolda y coloca sobre una rejilla enfriadora para que se enfríen completamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

