Pan de fruta cristalizada Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Pequeñas cantidades de frutas cristalizadas y nueces en un pan mucho más ligero que el pastel tradicional de Navidad. Disfrútalo con una taza de café o té durante las fiestas decembrinas. Ingredientes 2 huevos

1 taza de leche

3 cucharadas de mantequilla derretida

2 tazas de harina de trigo cernida

4 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de canela en polvo 3/4 taza de azúcar blanca

1/4 taza de acitrón picado

1/4 taza de pasitas

2 cucharadas de cerezas cristalizadas picadas

2 cucharadas de cáscara de limón cristalizada picada

1/4 de almendras peladas y picadas

1. Precalienta el horno a 190 °C (375 °F) y engrasa un molde para panqué. 2. Bate muy bien los huevos en un tazón pequeño. Agrega la leche y mantequilla derretida, y mezcla bien. 3. Cierne la harina, polvo para hornear, sal y canela en un tazón grande. Agrega azúcar, fruta cristalizada, almendras y nueces; mezcla bien. Incorpora la mezcla de huevo y revuelve con una espátula, solo hasta integrar. Vierte la masa dentro del molde engrasado y deja reposar durante 20 minutos antes de hornear. 4. Pasados los 20 minutos, coloca el molde con la masa en el centro de la parrilla de en medio del horno. Hornea de 60 a 70 minutos, hasta que pase la prueba del palillo. 5. Desmolda sobre una rejilla enfriadora y deja enfriar durante varias horas antes de rebanar.

