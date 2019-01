Sopa de pavo con arroz Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Piernas de pavo ahumado y arroz salvaje en una base de caldo de pollo con otras verduras y especias. Ingredientes 2 piernas de pavo ahumado

2 litros de agua

4 cubos de caldo de pollo (ej. Knorr®)

1 cebolla, cuarteada

2 varas de apio, picadas

1 varita de apio con hojas, picada

1 taza de zanahorias baby, rebanadas

2 dientes de ajo, picados

2 hojas de laurel 1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de cebolla en polvo

2 cucharaditas de pimienta negra molida

1 cucharadita de tomillo seco

1 cucharadita de mejorana seca

1 cucharadita de curry en polvo (opcional)

1 taza de arroz salvaje crudo

1. Coloca en una olla grande las piernas de pavo, agua, cubos de caldo, cebolla, apio, zanahorias, ajo, laurel, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta, tomillo, mejorana y curry en polvo. Calienta a fuego alto hasta que hierva, luego reduce el fuego a medio-bajo y cocina durante 30 minutos. 2. Incorpora el arroz salvaje y cocina durante 1 hora más. Retira las piernas de pavo y separa la carne de los huesos, pícala y regrésala a la sopa. Añade la crema y calienta a fuego bajo durante otros 30 minutos, sin dejar que hierva.

