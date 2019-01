Huevos con tocino y verduras Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Huevos revueltos con tocino, champiñones, pimiento, cebolla y jitomate... especialmente deliciosos después de una buena desvelada. Ingredientes ½ pimiento rojo finamente picado

½ pimiento verde finamente picado

1 cebolla finamente picada

1 jitomate finamente picado

2 tiras de tocino finamente picadas 4 champiñones picados (si deseas)

4-6 huevos

Sal y pimienta, al gusto

1 chorrito de leche Cómo hacerlo 1. Fríe el tocino y todas las verduras (excepto el jitomate) a fuego alto. 2. Sazona con sal y pimienta al gusto. 3. Una vez que el verduras se hayan ablandado, añade el jitomate y revuelve muy bien durante un minuto. 4. Baja la temperatura a fuego medio. 5. Agrega los huevos y el chorrito de leche, revolviendo constantemente para que no se pegue. 6. Sirve caliente y acompaña con todo lo que se te antoje en ese momento. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.