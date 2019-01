Sopa de pollo con arroz salvaje y crema Tiempo Total 2 H 25 Min Tiempo Activo 2 H 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Trozos de pechuga de pollo, arroz salvaje y almendras picadas en una base de caldo de pollo con crema y un toque de sherry. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla

1 cebolla picada

1/2 taza de apio picado

1/2 taza de zanahorias en rodajas

250 gramos de de champiñones rebanados

3/4 taza de harina de trigo

1 1/2 litros de caldo de pollo

2 tazas de arroz salvaje cocido

500 gramos de pechuga de pollo, cocida y en cubos (sin piel ni hueso) 1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de curry en polvo

1/2 cucharadita de mostaza en polvo

1/2 cucharadita de perejil seco

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

1 taza de almendras, peladas y picadas grueso

3 cucharadas de jerez seco

Derrite la mantequilla en una cacerola grande a fuego medio. Agrega la cebolla, apio y zanahoria, y sofríe, durante 5 minutos, moviendo constantemente. Añade los champiñones y sofríe durante 2 minutos más. Luego agrega la harina y revuelve bien. 2. Incorpora poco a poco el caldo de pollo, moviendo constantemente. Deja que empiece a hervir y reduce el fuego a bajo. 3. Ahora agrega el arroz, pollo, sal, curry, mostaza, perejil, pimienta, almendras y jerez. Deja que todo se caliente bien, luego vierte la crema. Cocina al fuego más bajo durante 1 o 2 horas. (Nota: no dejes que hierva porque se corta).

