Sopa sencilla de coliflor Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Ramitos de colifror y cubitos de papa en una base de caldo de pollo con leche. Como su nombre lo dice, esta receta es bastante sencilla. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla sin sal

1 cebolla, picada

1 coliflor, en ramitos

1 papa, pelada y picada

1/2 litro de caldo de pollo

1/2 litro de leche

Derite la mantequilla en una olla grande a fuego medio, y sofríe la cebolla durante 5 minutos. Agrega la coliflor y la papa, y sofríe durante 5 minutos más. 2. Vierte el caldo dentro de la olla y deja que hierva, reduce el fuego a bajo y cocina durante 20 minutos o hasta que las verduras estén suaves. Agrega la leche y revuelve. Sazona con sal y pimienta al gusto.

