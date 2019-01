Sopa de arroz con pollo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Arroz integral y trocitos de carne de pollo en un poco de caldo de pollo con leche. ¡Una sopa cremosa que te va a fascinar! Ingredientes 1 1/2 tazas de apio picado

1 1/2 tazas de cebolla picada

2 tazas de arroz integral

1 cucharadita de consomé de pollo en polvo

2 1/2 tazas de caldo de pollo listo para servir

1 1/2 tazas de agua 1 taza de mantequilla o margarina

3/4 taza de harina de trigo

3 tazas de carne de pollo cocida y picada

1 1/2 litros de leche, uso dividido

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca en una olla grande el apio, cebollas, arroz, consomé en polvo, caldo de pollo y agua. Calienta a fuego alto hasta que hierva, luego reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 30o minutos o hasta que el arroz haya absorbido la mayor parte del líquido. Retira del fuego y reserva. 2. Derrite la mantequilla o margarina en una cacerola a fuego medio. Agrega poco a poco la harina, moviendo constantemente, hasta formar una pasta. Agrega 1 litro de leche, 1/2 taza a la vez, sin dejar de mover para incorporar con la pasta de harina. Vierte dentro de la olla con el arroz y calienta a fuego bajo. 3. Si la sopa quedó demasiado espesa, agrega más leche. Sazona con sal y pimienta al gusto y cocina durante por lo menos 1 hora, moviendo cada 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.