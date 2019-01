Sopa italiana de frijol Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Alubias o frijol blanco, cebolla y apio en una base de caldo de pollo con espinacas frescas. Sírvela con queso parmesano recién rallado. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla, picada

1 vara de apio, picada

1 diente de ajo, picado

1 kilo de alubias cocidas, escurridas

1 1/2 tazas de caldo de pollo 1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1/8 cucharadita de tomillo seco

2 tazas de agua

1 manojo de espinacas frescas, desinfectadas y rebanadas

1. Calienta el aceite en una olla a fuego medio. Sofríe la cebolla y el apio de 5 a 8 minutos, o hasta que estén suaves. Agrega el ajo y sofríe durante 30 segundos más, sin sejar de mover. Incorpora las alubias, caldo de pollo, pimienta, tomillo y 2 tazas de agua. Deja que hierva, reduce el fuego y cocina durante 15 minutos. 2. Retira 2 tazas de la mezcla de alubias y verduras, y reserva. 3. Licua en partes el resto de la sopa hasta tener un puré homogéneo. (Retira la pieza del centro de la tapadera de la licuadora para permitir que escape el vapor). Regresa a la olla e incorpora las 2 tazas de alubias reservadas. 4. Deja que la sopa hierva de nuevo, luego agrega las espinacas y cocina 1 minuto más o hasta que se marchiten. Incorpora el jugo de limón y retira del fuego. 5. Sirve con queso parmesano recién rallado encima.

