Sopa cremosa de arroz salvaje Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Arroz salvaje en una base cremosa de leche con cebolla y apio. Esta sopa tiene una textura de seda que te va a fascinar. Ingredientes 1/3 taza de arroz salvaje

1 taza de agua

1/2 cucharadita de sal

1/2 taza de mantequilla

3/4 taza de cebolla picada 1 taza de apio picado

2 cucharaditas de sal

1/4 cucharadita de pimienta blanca molida

1/4 taza de harina de trigo

Derrite la mantequilla en una olla a fuego medio, y sofríe la cebolla y el apio durante 5 minutos o hasta que se vean transparentes. Agrega 2 cucharaditas de sal, pimienta y harina; mezcla y retira del fuego. Agrega la leche, moviendo hasta que la harina se haya disuelto completamente. 3. Regresa la olla a la estufa y calienta a fuego bajo, moviendo constantemente, hasta que se espese. Añade el arroz cocido y cocina todo junto durante unos minutos más para que los sabores se integren. 4. Sirve caliente y adorna con cebollín picado.

