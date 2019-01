Base para sopas cremosas Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Utiliza esta receta básica para preparar todo tipo de cremas o sopas cremosas. Simplemente agrega tus verduras favoritas, pollo cocido y/ queso. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla

6 cucharadas de harina de trigo

2 tazas de leche

2 cubos de caldo de pollo

Pimienta negra, al gusto Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en una cacerola. Agrega la harina y forma una pasta. Añade los cubos de caldo y cocina a fuego hasta que se haya espesado. Sazona con la pimienta. 2. Agrega más leche al momento de incorporar los otros ingredientes de la crema. (La cantidad dependerá de lo espesa que quieras tu sopa). 3. Puedes agregar brócoli cocido al vapor y queso amarillo o trozos de papa al horno y/o tocino desmenuzado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.