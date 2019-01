Arroz con leche a la española Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 En esta receta española el arroz de grano corto se cuece en leche con canela entera, cáscaras de limón y naranja. Ingredientes 500 mililitros de leche entera

50 gramos de azúcar blanca

1 raja de canela

5 centímetros de cáscara de limón amarillo

5 centímetros de cáscara de naranja

150 gramos de arroz de grano corto

Canela en polvo, para servir Cómo hacerlo 1. Calienta la leche en una cacerola a fuego suave. Agrega el azúcar, raja de canela y cáscaras de limón y naranja. Cocina durante 5 minutos. 2. Cuando la leche empiece a hervir, agrega el arroz. Mezcla bien. Sigue cocinando a fuego bajo durante 20 minutos, o hasta que el arroz esté suave. ¡No muevas mucho! 3. Cuando el arroz se haya suavizado, retira las cáscaras y la canela. Sirve tibio o frío y espolvorea con canela en polvo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.