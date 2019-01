Pollo tierno Bonaparte Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Pollitos de leche envueltos en una "banda" de tocino y horneados sobre "pedestales" de papa y con 12 uvas que representan los 12 meses del año. Atrévete a probar esta receta francesa durante tu cena de Año Nuevo. Ingredientes 2 papas grandes

4 pollitos de leche de 450 gramos cada uno

Sal y pimienta, al gusto

12 uvas blancas

4 rebanadas de tocino

60 gramos de mantequilla, derretida Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 °C. 2. Forma pedestales con las papas. Pela ambas papas y corta cada una a la mitad, a lo largo. Luego rebana un extremo de cada mitad, de forma que la papa pueda permanecer parada. Acomódalas dentro de una fuente de horno. 3. Asa y seca los pollos. Salpimienta por todos lados y agrega una uva dentro de cada uno. 4. Envuelve cada pollo con una rebanada de tocino, en forma diagonal, empezando en la parte superior de la pechuga y terminando sobre la pierna opuesta. Monta cada pollo sobre una base de papa, asegurándolos con un palito de bambú. Barniza con la mantequilla derretida. 5. Hornea durante 1 hora hasta que alcancen una temperatura interna de 80 °C. Agrega el resto de las uvas a la fuente durante los últimos 10 minutos de cocción. 6. Saca los pollos del horno y deja que reposen durante 10 minutos antes de cortar.

