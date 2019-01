Galletas energéticas Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 20 Le fascinan a todo el que las prueba. Lo mejor de estas galletas es que puedes cambiar el sabor sustituyendo ciertos ingredientes por otros. Tip: es probable que necesites un poco de harina extra para que la masa no se sienta tan pegajosa al manejarla. Sácalas del horno cuando aún se sientan blandas ya que se pueden cocer de más muy fácilmente si no prestas atención. Ingredientes 150 g de mantequilla suave

½ taza de azúcar mascabado

1 huevo

1½ tazas de harina leudante*

½ taza de trozos de chocolate

75 g de nueces (opcional)

Para cubrir puedes usar: coco, ajonjolí, semillas de girasol, nueces trituradas o cualquier cosa que te guste Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno 180°C y engrasa una charola para hornear o cúbrela con papel encerado. 2. Bate la mantequilla y el azúcar hasta obtener un color pálido y una consistencia cremosa. 3. Bate el huevo e incorpora a la mantequilla hasta formar una masa suave. Agrega los trozos de chocolate y la mantequilla. 4. Forma bolitas del tamaño de una pelota de ping-pong. 5. Para cubrir, pasa por las semillas y/o nueces que hayas escogido. 6. Coloca cada bolita en la charola, dejando un espacio 3 cm de distancia entre sí. Aplana presionando con un tenedor. 7. Hornea de 12 a 15 minutos o hasta que estén doradas. Enfría sobre una rejilla de alambre. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.